Камбосос заявил, что Ломаченко – самый желанный соперник для него
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) заявил, что украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) является самым желанным соперником для него. Слова австралийского боксера приводит пресс-служба DAZN:
«В конце концов, я заполучу их всех. Но в произвольном порядке между Хэйни, Дэвисом и Ломаченко я бы выбрал Василия, поскольку всегда восхищался его работой. Я бы хотел дать ему шанс. Я чувствуют, что он проделал много работы, чтобы завоевать все эти титулы, но затем проиграл их Лопесу.
Посмотрите на его бой с Лопесом и мой. Сравните, что я сделал с Теофимо и что сделал он. Безусловно, я также хочу подраться с Девином Хэйни и Дэвисом. Это три больших имени.
Райан Гарсия тоже в списке. Мне нравится этот бой. Он хороший парень, выразивший мне большое уважение. Но ему нужно провести бой, он должен оставаться активным. Знаю, что у него были проблемы, но в мире бокса я не могу сидеть и ждать, пока у Райана все наладится. Это может длиться вечно».
Важно заменить, что Камбосос рассказал исключительно о собственном желании, но в боксе многое решают промоутеры, которые намерены в следующем поединке свести австралийца с Девином Хэйни.
Напомним, ранее Ломаченко также выразил заинтересованность в бое против Камбососа, а его представитель уже связался с командой абсолютного чемпиона мира.
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