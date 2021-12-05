Камбосос заявил, что Ломаченко – самый желанный соперник для него

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Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) заявил, что украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) является самым желанным соперником для него. Слова австралийского боксера приводит пресс-служба DAZN:

Посмотрите на его бой с Лопесом и мой. Сравните, что я сделал с Теофимо и что сделал он. Безусловно, я также хочу подраться с Девином Хэйни и Дэвисом. Это три больших имени.

Райан Гарсия тоже в списке. Мне нравится этот бой. Он хороший парень, выразивший мне большое уважение. Но ему нужно провести бой, он должен оставаться активным. Знаю, что у него были проблемы, но в мире бокса я не могу сидеть и ждать, пока у Райана все наладится. Это может длиться вечно».