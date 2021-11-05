Канело Альварес. Насколько он высоко?

В ожидании поединка мексиканца с Калебом Плантом

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Прямо сейчас это выглядит как до и после.

Сауль Альварес уже был одним из лучших бойцов в мире до своего второго боя с Геннадием Головкиным. Их реванш, как и первый бой, был горячо оспариваемым, а результат обсуждается и по сей день, но в тот вечер в выступлении Альвареса было что-то особенное.

Канело провел работу над ошибками, подойдя ко второму бою с GGG более приспособленным бойцом. Это было одно из самых полных выступлений в карьере мексиканца против лучшего противника, с которым он столкнулся в среднем весе. С того поединка, Альварес одержал пять побед кряду и ни разу не был даже близок к поражению.





Это не значит, что он выигрывал каждый раунд, в котором участвовал. Альварес вряд ли когда-либо будет таким бойцом. То, что мы видим сейчас, это полностью зрелый профессионал, способный справиться с любой ситуацией. Против Дэниела Джейкобса, он был сдержан и устойчив. Против Сергея Ковалева, он был дисциплинирован. Каллум Смит «утонул» с самого начала. Билли Джо Сондерс продержался на ринге достаточно долго, чтобы ему разбили лицо.





С момента его поединка с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, семь из восьми поединков Альвареса были против бойцов, которые находились в статусе чемпионов или в десятке лучших боксеров в своем дивизионе по версии журнала The Ring. В субботу Канело ждет еще один вызов – Калеб Плант.





Альварес попытается стать первым обладателем четырех поясов в суперсреднем весе в эти выходные, когда он столкнется с чемпионом по версии IBF Калебом Плантом. Преимущества Планта заключаются в его росте и, как бы это странно не звучало, в его стиле. Калеб обладает способностью держаться и двигаться, не совершая слишком много ударов, по крайней мере, против своих бывших оппонентов. Он не так талантлив, как Флойд Мэйвезер, или опытен, как Эриксленди Лара, но у Планта могут быть инструменты, чтобы сбить Альвареса с толку и одержать победу в эти выходные.

Если Плант не сможет, никто особо не удивится.





Мы наблюдаем за лучшим Канело сейчас? Или мы еще чего-то не видели? Плант может быть тем самым оппонентом, который поможет ответить на этот вопрос, а может и нет. Тем не менее, Альваресу уже 31, и, если он будет продолжать в таком же духе, этого будет более чем достаточно, чтобы закрепить его имя в качестве одного из лучших мексиканских боксеров всех времен.





У Альвареса замечательная карьера. Мы на стадии «Насколько он высоко?». Это лишь добавляет дополнительную привлекательность каждому появлению мексиканца на ринге.