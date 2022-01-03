Андраде может подняться во второй средний вес к Альваресу
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Речь идет о кубинском боксере
16:30
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион суперсреднего веса и лидер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) считает, что кубинец Фрэнк Санчес (19-0-0, 13 KO) станет чемпионом мира в супертяжелом весе и способен победить любого в этой весовой категории.
Слова Канело приводит портал BoxingScene:
«Он станет чемпионом мира, он сметет всех в супертяжелом весе, потому что он – особый талант. Уверен, что 2022 год принесет ему большие успехи».
Фрэнк Санчес поделился серьезными планами на 2022 год.
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