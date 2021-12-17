Канело: «Я не знал, что мой тренер договорился о бое за титул в крузерах»

Абсолютный чемпион суперсреднего веса – о следующем поединке

Сауль Альварес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) заявил, что не знал о планах своего тренера Эдди Рейносо организовать ему титульный бой в первом тяжелом весе. Цитирует Альвареса портал BoxingNews.

«Я даже не знал о том, что буду драться за титул WBC в первом тяжелом весе, узнал об этом из социальных сетей. Услышал, что об этом заявил мой тренер Эдди. Но если Эдди задумал провернуть что-то сумасшедшее, я всегда за. Я его воин».

Канело должен встретиться с победителем боя Макабу – Мчуну, на кону которого будет стоять титул WBC.

Напомним, Боб Арум ждет, что Канело с мая по сентябрь 2022-го подерется с Бетербиевым или Смитом.