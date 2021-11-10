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«Канело захватит полутяжелый вес». Бывший промоутер Альвареса – о дальнейшей карьере мексиканца
Бернард Хопкинс советует Саулю сменить весовую
18:47
Бернард Хопкинс / фото - Picasa
Бернард Хопкинс, член боксерского «Зала славы» и бывший промоутер абсолютного чемпиона второго среднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), высказался о возможном варианте развития карьеры мексиканца, при котором Канело переберется в полутяжелый вес. Цитирует Хопкинса портал WBN.
«Канело уже может соревноваться в первом тяжелом весе. Что же касается полутяжелого веса, то он захватит его, если захочет.
Он готов. Готов пройти через все необходимое ради того, чтобы стать великим. У него менталитет настоящего бойца, и, начиная с недавнего времени, он стремится только к историческим свершениям».
Напомним, Бенавидес назвал имена двух потенциальных соперников для Канело.