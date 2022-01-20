Следующий бой Чухаджяна будет титульным
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
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20 января 20:42
Карен Чухаджян / Фото: Инстаграм
22 января в Карслуэ (Германия) состоится поединок украинского полусредневеса Карена Чухаджяна (19-2-2, 12 KO) и британца Райана Мартина (14-2-1, 6 КО).
Чухаджян в 2021-м году выиграл три поединка у Алексея Евченко, Янника Дехеза и Роберто Ариаса.
Мартин выиграл два крайних боя у Мэивоксоло Ндваджана и джорнимена Ангела Эмилова.Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 22:30.
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