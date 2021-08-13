Промоутер Касимеро: «У Ригондо только 1 плохой бой в жизни – против Ломаченко»
Касимеро: «Бой со мной станет для Ригондо последним»
Чемпион WBO – о предстоящем титульном поединке в Карсоне
15:21
Джонриэль Касимеро / Фото - fightsports.tvЧемпион мира по версии WBO в легчайшем дивизионе Джонриэль Касимеро (30-4, 21 КО) поделился мыслями о предстоящем поединке с обладателем титула WBA Regular кубинцем Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО).
Цитирует филиппинца Ringnews 24.
«Ригондо – великий боец. Этот бой очень важен для меня, потому что в случае победы я могу встретиться с Нонито Донэйром или Наойя Инуэ. Эти двое могут бояться и убегать от меня, но Ригондо не напуган. Все же я могу сказать, что это будет последний бой в его карьере. Я нокаутировал последние шесть соперников и Ригондо следующий. У меня нет сомнений, что сделаю это, потому что прошел очень хороший тренировочный лагерь. Мой тренер подготовил меня к этому моменту. Я уважаю Ригондо, потому что он великий боец и двукратный олимпийский чемпион, но я хочу показать миру, что могу нокаутировать его. Вот что я собираюсь сделать. Я приготовил сюрприз для Гильермо и обещаю, что он не продержится и трех раундов».
Поединок между боксерами состоится 15 августа в Карсоне (штат Калифорния, США).
Онлайн трансляция поединка будет доступна на сайте XSPORT. Начало – 6:00.
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