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Касимеро: «Иноуэ и Донэйр меня боятся»

Джон уверен, что его ударная мощь сравнима с Наоей

Бокс Профессиональный бокс
15:54
Касимеро: «Иноуэ и Донэйр меня боятся»
Джон Касимеро / Фото: Rappler

Чемпион мира по версии WBO в легчайшем весе Джон Касимеро (31-4, 21 KO) после спорной победы над 40-летним кубинцем Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО) заявил о желании подраться с лидером дивизиона Наоей Иноуэ (21-0, 18 КО) и звездным Нонито Донэйром (41-6, 27 КО). Слова филиппинца приводит портал rappler.com.

«Я всегда вызывал на бой Иноуэ, но он побаивается меня, как и Донэйр. Если он подпишет контракт, то давайте устроим поединок и я подерусь. Наоя Иноуэ, Донэйр – все они боятся. Я не понимаю, что происходит.

Я знаю, что у Иноуэ есть мощь в руках, но у меня она тоже есть. Я очень силен. Наш с ним бой был бы идеальным сочетанием стилей. Я подерусь с Иноуэ даже у него дома, без проблем».

Напомним, Касимеро в бою с Ригондо установили антирекорд по количеству точных ударов.

Карен Агабекян
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Теги

Нонито Донэйр Наоя Иноуэ – Майкл Дасмариньяс Джонриэль Касимеро

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