Касимеро – о бое с Ригондо: «Я рад, что одержал победу»

Филиппинец также поделился дальнейшими планами

Джонриэль Касимеро / фото - boxingscene.com

Обладатель титула WBO в легчайшем весе Джонриэль Касимеро (31-4, 21 KO) прокомментировал свою победу над кубинцем Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО), а также поделился дальнейшими планами, назвав имена двух потенциальных соперников.

Касимеро цитирует издательство boxingscene.com:

«Я рад, что одержал победу. Я был обеспокоен, ведь Ригондо сказал, что не будет бегать, однако он все время убегал. Я ожидал, что одержу победу нокаутом. Я и мои болельщики хотели этого. Я сделал все, что мог, чтобы нокаутировать его, однако он просто бегал и не дрался. Я думал, что мне засчитают нокдаун в первом раунде. У меня был план на три боя. Первым в нем шел Ригондо, и я побил его. Следующий – Нонито Донэйр, а затем я наконец-то подерусь с Наоей Иноуэ».

Джонриэль Касимеро победил по очкам кубинца Гильермо Ригондо и отстоял титул чемпиона WBO в легчайшем весе.