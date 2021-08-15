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Касимеро – о бое с Ригондо: «Я рад, что одержал победу»

Филиппинец также поделился дальнейшими планами
Бокс Профессиональный бокс
10:25
Касимеро – о бое с Ригондо: «Я рад, что одержал победу»
Джонриэль Касимеро / фото - boxingscene.com

Обладатель титула WBO в легчайшем весе Джонриэль Касимеро (31-4, 21 KO) прокомментировал свою победу над кубинцем Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО), а также поделился дальнейшими планами, назвав имена двух потенциальных соперников.

Касимеро цитирует издательство boxingscene.com:

«Я рад, что одержал победу. Я был обеспокоен, ведь Ригондо сказал, что не будет бегать, однако он все время убегал. Я ожидал, что одержу победу нокаутом. Я и мои болельщики хотели этого. Я сделал все, что мог, чтобы нокаутировать его, однако он просто бегал и не дрался. Я думал, что мне засчитают нокдаун в первом раунде.

У меня был план на три боя. Первым в нем шел Ригондо, и я побил его. Следующий – Нонито Донэйр, а затем я наконец-то подерусь с Наоей Иноуэ».

Джонриэль Касимеро победил по очкам кубинца Гильермо Ригондо и отстоял титул чемпиона WBO в легчайшем весе.

Рене Тер Велде
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Джонриэль Касимеро Гильермо Ригондо

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