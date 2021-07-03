Джермелл Чарло: «Кастаньо не обладает чем-то, чего я раньше не видел»
Кастаньо: «Чарло единственный, с кем я хотел провести бой, после того как выиграл чемпионский титул»
Чемпион WBO считает бой против американца главной целью на 2021 год
08:40
Брайан Кастаньо / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе аргентинец Брайан Кастаньо (17-0, 12 KO) заявляет, что бой против американца Джермелла Чарло (34-1, 18 KO), который является чемпионом по версиям WBA, WBC и IBF в этой же весовой категории, являлся главной целью на 2021 год.
Аргетинца цитирует boxingscene.com:
«Моей главной целью на 2021 год было убрать Патрика Тейшейру с дороги и добраться до Джермелла Чарло. Мне предлагали поединки с другими парнями, до и после боя с Тейшейрой, но, на самом деле, Чарло единственный, с кем я хотел бы встретиться после того как выиграл чемпионский титул. Это была моя мечта – получить все четыре чемпионских пояса в моей весовой категории. Я должен сделать это в нынешнем году.
Когда я добрался к Тейшейре, то знал, что это будет очень важный год для моей карьеры. Завоевание чемпионского титула стало ключевым моментом на пути к бесспорному чемпионству. Моя команда проделала огромную работу, чтобы добиться целей, которые были приоритетными».
Джермелл Чарло с уверенностью заявил, что вскоре он станет абсолютным чемпионом мира.
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