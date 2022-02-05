Кастаньо: «Чарло один из самых сильных панчеров, с которым я когда-либо сталкивался»

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Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) считает обладателя титулами WBA, WBC и IBF в его весовой категории Джермелла Чарло (34-1-1, 18 KO) самым сильным панчером, с которым он когда-либо сталкивался.

Кастаньо цитирует ресурс boxingnews24.com:

На этом уровне все бойцы опасны, и вы не можете быть полностью уверенны, сталкиваясь с любым из них. Вот почему я полностью выкладываюсь во время тренировочного лагеря. Никогда нельзя недооценивать бойцов. Нужно быть профессионалом в спортзале также, как и в ринге. К этому нужно относиться серьезно».