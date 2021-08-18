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Кастаньо: «Хочу боксировать со Спенсом – в любителях я дважды отправлял его в нокдаун»

Аргентинец заявил о желании провести поединок с американцем
Бокс Профессиональный бокс
21:55
Кастаньо: «Хочу боксировать со Спенсом – в любителях я дважды отправлял его в нокдаун»
Брайан Кастаньо / фото - boxingscene.com

Чемпион мира WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил о желании провести поединок с обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (27-0-0, 21 KO).

«Хотел бы подраться со Спенсом. Возможно, он вскоре поднимется в мой дивизион. Мы пересекались как-то по любителям. Я его ронял дважды. Это был напряженный бой, но я дважды отправлял его в нокдаун».

WBC не будет лишать Эррола Спенса титула чемпиона мира.

Рене Тер Велде
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Брайан Кастаньо Эррол Спенс

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