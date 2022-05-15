Чарло: «После того как пробил Кастаньо левым боковым и он упал, я понял, что все кончено»
Кастаньо: «Левый боковой Чарло положил всему конец»
Аргентинец прокомментировал поражение в реванше с американцем
19:30
Фото: Showtime
Аргентинец Брайан Кастаньо (17-1-2, 12 KO) прокомментировал поражение в реванше с американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO), на кону которого стояло звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем дивизионе.
Кастаньо цитирует ресурс ringtv.com:
«Все что говорилось за пределами ринга, было чушью. Сегодня мы показали, что являемся настоящими воинами. Поединок был равным, и инициатива переходила от одного бойца к другому, но потом этот левый боковой положил всему конец. В этом разница между нашим первым боем и реваншем. В этот раз он просто меня поймал».
Джермелл Чарло стал абсолютным чемпионом мира.
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