Кастаньо: «Думаю, в реванше с Чарло смогу выступить еще лучше»
Кастаньо не против сразиться с Дэнни Гарсией и сойтись в реванше с Чарло
Чемпион WBO готов принять вызов от любого соперника
09:40
Брайан Кастаньо / Фото - dknation.draftkings.comНакануне бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия (36-3-0, 21 KO) заявил, что может перейти в первый средний дивизион.
А тем временем обладатель титула в этой весовой категории по версии WBO аргентинец Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) сообщил, что намерен дать Гарсии шанс оспорить пояс в очном поединке.
Цитирует Кастаньо boxinginsider.com.
«Дэнни – сильный парень. Он очень, очень хороший боец. Я буду драться с кем угодно и когда угодно. Гарсия не является исключением».
Однако, по словам Кастаньо, приоритетным поединком для него является реванш с чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF в его дивизионе американцем Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 KO).
«Я жду матча-реванша. Для фанатов это главный бой на данный момент».
Напомним, что Кастаньо и Чарло провели поединок 17 июля на арене AT&T Center в Сан-Антонио (штат Техас, США), который завершился вничью.
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