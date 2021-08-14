Кастаньо не против сразиться с Дэнни Гарсией и сойтись в реванше с Чарло

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 13
Сейчас 0
Сегодня 20
Завтра 10
Футбол (8 событий из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брентфорд - Арсенал 2:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Лорьян - Монако 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Бавария 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Валенсия - Хетафе 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье 2:1 Окончен
17:30 Полесье - Агробизнес 1:0 Окончен
18:30 Волынь - Ужгород 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 2:0 Окончен
Теннис (5 событий из 16) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Даниил Медведев - Джеймс Дакворт 2:0 Окончен
03:25 Николай Басилашвили - Хуберт Гуркач 1:2 Окончен
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Онс Ябеур - Бьянка Ванесса Андрееску 2:1 Окончен
05:55 Даниэлле Росе Коллинс - Джессика Пегула 1:2 Окончен
19:00 Арина Соболенко - Виктория Азаренко 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс -:- Запланирован
17:00 Челси - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Лестер - Вулверхэмптон -:- Запланирован
19:30 Норвич - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Страсбур -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бохум -:- Запланирован
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис -:- Запланирован
23:00 Алавес - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Альянс -:- Запланирован
17:45 Олимпик - Металлист -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Заря - Минай -:- Запланирован
19:30 Десна - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг -:- Запланирован
18:30 Кельн - Герта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико -:- Запланирован
21:00 Барселона - Реал Сосьедад -:- Запланирован
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Александрия -:- Запланирован

Кастаньо не против сразиться с Дэнни Гарсией и сойтись в реванше с Чарло

Чемпион WBO готов принять вызов от любого соперника
Бокс Профессиональный бокс
09:40
Кастаньо не против сразиться с Дэнни Гарсией и сойтись в реванше с Чарло
Брайан Кастаньо / Фото - dknation.draftkings.com
Накануне бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия (36-3-0, 21 KO) заявил, что может перейти в первый средний дивизион. 

А тем временем обладатель титула в этой весовой категории по версии WBO аргентинец Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) сообщил, что намерен дать Гарсии шанс оспорить пояс в очном поединке.

Цитирует Кастаньо boxinginsider.com.

«Дэнни – сильный парень. Он очень, очень хороший боец. Я буду драться с кем угодно и когда угодно. Гарсия не является исключением».


Однако, по словам Кастаньо, приоритетным поединком для него является реванш с чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF в его дивизионе американцем Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 KO).

«Я жду матча-реванша. Для фанатов это главный бой на данный момент».


Напомним, что Кастаньо и Чарло провели поединок 17 июля на арене AT&T Center в Сан-Антонио (штат Техас, США), который завершился вничью. 

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джермелл Чарло Брайан Кастаньо Дэнни Гарсия

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Турман не может найти соперника. Готов к бою с Чарло
Турман не может найти соперника. Готов к бою с Чарло
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 19:50
Кастаньо: «Думаю, в реванше с Чарло смогу выступить еще лучше»
Кастаньо: «Думаю, в реванше с Чарло смогу выступить еще лучше»
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 10:30
Джермелл Чарло следующий бой проведет против Муртазалиева
Джермелл Чарло следующий бой проведет против Муртазалиева
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 07:47
Джермелл Чарло признался, что недооценил Кастаньо
Джермелл Чарло признался, что недооценил Кастаньо
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 14:30
Хирн высказался о резонансном судействе в бою Чарло - Кастаньо
Хирн высказался о резонансном судействе в бою Чарло - Кастаньо
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 10:20
Альварес считает, что Кастаньо победил Чарло
Альварес считает, что Кастаньо победил Чарло
Бокс Профессиональный бокс
20 июля 14:10

Новости: Бокс

Красюк: «Главная опасность – это Джошуа, ведь на данный момент Усику не предстоит бой ни с Уайлдером, ни с Фьюри»
Красюк: «Главная опасность – это Джошуа, ведь на данный момент Усику не предстоит бой ни с Уайлдером, ни с Фьюри»
Профессиональный бокс
11:19
Литовская жертва Кроуфорда возвращается в бою против нокаутирующего монстра. Каваляускас vs Ортис
Литовская жертва Кроуфорда возвращается в бою против нокаутирующего монстра. Каваляускас vs Ортис
Профессиональный бокс
10:37
Ломаченко забрал его душу. Ригондо в бою с Касимеро попытается все вернуть
Ломаченко забрал его душу. Ригондо в бою с Касимеро попытается все вернуть
Профессиональный бокс
10:27
Эгис Каваляускас – Вёрджил Ортис. Онлайн трансляция
Эгис Каваляускас – Вёрджил Ортис. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
10:22
Джон Касимеро – Гильермо Ригондо. Онлайн трансляция
Джон Касимеро – Гильермо Ригондо. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
10:21
Кастаньо не против сразиться с Дэнни Гарсией и сойтись в реванше с Чарло
Кастаньо не против сразиться с Дэнни Гарсией и сойтись в реванше с Чарло
Профессиональный бокс
09:40
Ригондо и Касимеро прошли процедуру взвешивания накануне очного противостояния
Ригондо и Касимеро прошли процедуру взвешивания накануне очного противостояния
Профессиональный бокс
08:39
Шелестюк – Беленюку: «Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире»
Шелестюк – Беленюку: «Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире»
Аматорский бокс
07:16
Дюбуа: «Если устрою большое шоу, то меня может вызвать на бой ютубер»
Дюбуа: «Если устрою большое шоу, то меня может вызвать на бой ютубер»
Профессиональный бокс
13 августа 19:55
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
30
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
6
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 18:20
1
Все новости