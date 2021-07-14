Кастаньо - о поединке с Джермеллом Чарло: «Это будет самый тяжелый бой в моей карьере»

Аргентинец понимает важность грядущей встречи с американцем

Брайан Кастаньо / фото - infobae.com

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе аргентинец Брайан Кастаньо (17-0-1, 12 KO) понимает, что его ждет самый тяжелый бой в его жизни против американца Джермелла Чарло (34-1, 18 КО), который владеет титулами WBA, WBC и IBF в этой же весовой категории. Все же Брайан обещает достойно пройти это препятствие и стать абсолютным чемпионом для своей страны, семьи и фанатов.

Кастаньо цитирует ringtv.com:

«Это моя возможность. Это бой всей моей жизни. Я чемпион мира и Чарло чемпион мира. Это шанс стать бесспорным чемпионом и я не могу дождаться, когда попаду в ринг. Это моя эпоха, мое время. Этот бой так важен для моей жизни. Я надеюсь стать абсолютным чемпионом для моей страны и моих латинских поклонников. Поединок против Чарло является самым важным в истории Аргентины за последние 20, 30, 50 лет. Это прекрасная возможность для моей команды, моего менеджера, семьи и самое главное для меня. Могу сказать одно, это будет самый тяжелый бой в моей карьере».

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе состоится 17 июля на стадионе AT&T, домашнем для NBA-команды «Spurs».