Кастаньо: «У меня не было никакого желания приходить в зал после ничьи с Чарло»

Фото: boxingscene.com

Аргентинский чемпион первого среднего веса (до 69.9 кг) Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO), ожидающий официального анонса реванша со звездным американцем Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 KO), рассказал о своем непростом возвращении к боксу после их первого поединка, который состоялся в июле этого года.

Слова Кастаньо приводит ресурс boxingscene.com:

Отец сказал мне возвращаться к тренировкам в конце лета, но у меня не было никакого желания приходить в зал, поэтому я начал тренироваться только в сентябре. Я был толстым и весил около 87 кг, что и замотивировало меня вернуться. Отец говорил мне посмотреть на свой живот и был прав. Сейчас я вешу около 80 кг и постепенно прихожу в норму».