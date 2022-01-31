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Катмен Ломаченко: «Джошуа просто оставил бы титул WBO, если бы Усик с командой не согласились на пункт о реванше»

Анбер уверен, что игра стоила свеч
Бокс Профессиональный бокс
12:34
Катмен Ломаченко: «Джошуа просто оставил бы титул WBO, если бы Усик с командой не согласились на пункт о реванше»
Александр Усик / Фото: Facebook

Катмен обладателя титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) Расс Анбер в интервью с Мэттом Касавантом сообщил, что поединок украинца с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) вообще не должен был содержать опцию о втором поединке:

Знаете, на что я еще обратил внимание? Причиной того, что Усику удалось выйти на бой с Джошуа, стала WBO. Он поднялся в супертяжелый вес, будучи чемпионом крузервейта. Во Всемирной боксерской организации если чемпион поднимается в весе, он становится обязательным претендентом №1.

Поединок, который у Александра был с Энтони, не должен включать пункт о реванше, ведь он претендент. Единственная причина, по которой эта опция была включена, что не согласись сторона украинца на такие условия, AJ освободил бы титул. И Усику пришлось бы драться с кем-то за вакантный титул. Но включив пункт о реванше, Александр получил возможность драться за все титулы британца.

Напомним, что из-за размера отступных для Джошуа сорвался бой украинца за звание абсолютного чемпиона.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Расс Анбер

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