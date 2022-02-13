Промоутер заявил, что Альварес не будет спускаться в весе ради боя с Головкиным
Катмен Ломаченко: «Головкин сейчас имеет дело с двумя оппонентами – с возрастом и с Канело»
Расс Анбер высказался касательно третьего поединка между Альваресом и GGG
13 февраля 22:20
Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com
Расс Анбер, катмен бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), в интервью Мэтту Касаванту высказался касательно третьего поединка между мексиканской суперзвездой Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO) и ветераном Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO) из Казахстана.
«Из всех вариантов для поединка с Канело больше всего выделяется Головкин, особенно после того, как он провел с ним 24 раунда. Но сколько боев после реванша провел Головкин? Канело провел намного больше поединков. И он становится все лучше и лучше. Вы не можете сказать то же самое о Головкине. Головкин сейчас имеет дело с двумя оппонентами – с возрастом и с Канело. Есть много людей, которые считают, что даже когда Канело наконец подрался с Головкиным – было уже поздно. Это не был Головкин на пике. Все это должно было случиться на год, а то и на полтора раннее. Он избегал его долгое время перед тем, как встретился. Он ждал, пока пройдет время. Не столько, чтобы застать спад Головкина, а сколько для самосовершенствования».
Расс Анбер поразмышлял на тему возможного боя Александра Усика против Сауля Альвареса.
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