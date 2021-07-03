Катмен Ломаченко: «Накатани показал сердце японского воина, но этого оказалось недостаточно»
Катмен экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) Расс Анбер в колонке для издания Boxing Social похвалил Масаеши Накатани (19-2, 13 KO) за стойкость в бою с украинцем, однако констатировал, что Лома полностью переиграл японца.
«Накатани продемонстрировал настоящую храбрость, черт побери, потому что он принимал адские удары, но отказывался сдаваться. По ходу поединка у него заплыл глаз, и он продолжал принимать реально жестокие удары. Было впечатляюще, что после такого количество ударов, которое пропустил этот парень, он стоял на ногах и продолжал пытаться что-то сделать. Он действительно показал сердце японского воина, но этого оказалось недостаточно.
Лома показал свой абсолютный максимум и разбивал его раунд за раундом. Было невероятно наблюдать за такой большой разницей в габаритах между двумя бойцами. Если честно, видеть такую разницу на взвешивании и в ринге было даже забавно. Это не просто разница в росте, а и тот факт, что тело Накатани было намного толще и больше.
Несмотря на физические неудобства, с которыми столкнулся Ломаченко, он все сделал правильно. Он сломал Накатани ударами по корпусу и голове, правильно оценивал дистанции и едва ли пропускал».
Расс Анбер рассказал об рассечении, которое украинец получил в первом раунде поединка против Масаеши Накатани.