Катмен Ломаченко объяснил, почему Василий не стал добивать Комми

Фото: Facebook Ломаченко

Расс Анбер, катмен украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), высказался на тему того, почему боксер не стал после нокдауна добивать Ричарда Комми (30-4, 27 КО):

У них все еще присутствует ментальность головорезов. И я был разочарован комментариями Тимоти Брэдли, который сказал, что Ломаченко показал свою слабость, когда не добил потрясенного Комми.

Лома видел, что Комми потрясен. Ломаченко это понимал, но он уважает Ричарда. Ломаченко знает, что он хороший парень. Комми плакал на ринге, поскольку ему казалось, что он подвел жителей Ганы.

Вот как много для него это значило. Лома знал об этом и уважал его. На пресс-конференции, на взвешивании и в бою было много уважения.

Ломаченко не хотел, чтобы Комми получил дополнительный урон. По правде говоря, после нокдауна Ломаченко отпустил педаль газа и немного снизил обороты. Он понимал, что угол не вмешается, чтобы спасти Комми».