Катмен Ломаченко объяснил, почему Василий не стал добивать Комми
Расс Анбер, катмен украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), высказался на тему того, почему боксер не стал после нокдауна добивать Ричарда Комми (30-4, 27 КО):
«Вероятно, сейчас в боксерском мире не хватает взаимоуважение, но зато оно присутствовало в бою Ломаченко. Я думаю, рядовые фанаты, которые считают, что разбираются в боях и боксе, этого не понимают.
У них все еще присутствует ментальность головорезов. И я был разочарован комментариями Тимоти Брэдли, который сказал, что Ломаченко показал свою слабость, когда не добил потрясенного Комми.
Лома видел, что Комми потрясен. Ломаченко это понимал, но он уважает Ричарда. Ломаченко знает, что он хороший парень. Комми плакал на ринге, поскольку ему казалось, что он подвел жителей Ганы.
Вот как много для него это значило. Лома знал об этом и уважал его. На пресс-конференции, на взвешивании и в бою было много уважения.
Ломаченко не хотел, чтобы Комми получил дополнительный урон. По правде говоря, после нокдауна Ломаченко отпустил педаль газа и немного снизил обороты. Он понимал, что угол не вмешается, чтобы спасти Комми».
Напомним, сам Ломаченко утверждает, что просто не хотел наносить Комми дополнительный урон.