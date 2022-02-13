Бетербиев: «Не хочу рассказывать, как собираюсь побеждать Канело»
Катмен Ломаченко: «Я не могу сказать, что Канело избегает Бетербиева»
Расс Анбер высказался касательно возможного поединка мексиканца и россиянина
13 февраля 22:50
Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com
Расс Анбер, катмен бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), в интервью Мэтту Касаванту высказался касательно возможного поединка мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) и россиянина Артура Бетербиева (17-0, 17 KO).
«Я не могу сказать, что Канело избегает Бетербиева, потому что он тут никого не избегает. Это не его дивизион. Он может подняться и выбрать любого, с кем он хочет подраться. Это же не бойцы из его весовой категории. Они чемпионы, и он может выбрать, с кем он хочет драться. Он – денежная корова. Бетербиев больше известен, чем Бивол? Я не думаю, что это правда. Я не думаю, что в этом дело. Я бы лучше увидел, как Бивол подерется с Бетербиевым, и пускай поднимутся ставки.
Вы, возможно, правы. Некоторые говорят, что Бивол может побить Канело. Канело – хорош, Канело – отличный боец. Бивол, быть может, немного «зеленый». Но посмотрим».
Артур Бетербиев поделился мыслями относительно потенциального поединка с Саулем Альваресом.