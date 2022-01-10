Катмен Усика: «Александр сказал, что готов принять бой с Альваресом»

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Расс Анбер, катмен чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), поразмышлял на тему возможного боя украинца против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО):

Они говорили так, словно это какой-то пустяк, будто Канело может без проблем перейти из второго среднего в первый тяжелый вес. Мол, посмотрите на Роя Джонса – он поднялся из полутяжелого в первый тяжелый дивизион, а затем сразился с Джоном Руисом.

Когда Канело было 15 лет, он начал драться в первом полусреднем весе. Между ним и Усиком есть огромная разница, но свою роль могут сыграть условия контракта. Усик сказал, что готов принять этот вызов. И я верю, что он был бы готов подраться с Канело».