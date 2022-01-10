Катмен Усика: «Александр сказал, что готов принять бой с Альваресом»
Расс Анбер, катмен чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), поразмышлял на тему возможного боя украинца против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО):
«Я видел, как команда DAZN устроила большой спор c Крисом Манниксом на The Ak & Barak Show. Манникс сказал: «Канело следует подняться в весе и подраться с Александром Усиком». Они спросили: «О чем ты говоришь? Этот парень весит около 102 килограммов!" Он ответил: «Усик может спуститься, сбросить 9 килограммов».
Они говорили так, словно это какой-то пустяк, будто Канело может без проблем перейти из второго среднего в первый тяжелый вес. Мол, посмотрите на Роя Джонса – он поднялся из полутяжелого в первый тяжелый дивизион, а затем сразился с Джоном Руисом.
Когда Канело было 15 лет, он начал драться в первом полусреднем весе. Между ним и Усиком есть огромная разница, но свою роль могут сыграть условия контракта. Усик сказал, что готов принять этот вызов. И я верю, что он был бы готов подраться с Канело».
Планируется, что в первой половине 2022 года Альварес подерется за титул WBC в тяжелом весе против кого-то из пары Илунга Макабу – Табисио Мчуну. После этого ожидается, что Канело бросит вызов Усику, который готов вернуться в тяжелый вес, но только если в его владениях останутся титулы супертяжелого веса.
Напомним, большинство авторитетных экспертов считают, что Альварес не доставит проблем Усику.