«Он хочет драться с лучшими». В команде Джошуа заявили, что Энтони сокрушит Усика в реванше
Катмен Усика: «Джошуа поднялся с канваса и победил Владимира Кличко – не жду, что с Усиком Энтони сдастся»
Анбер считает, что у британца сильный характер
13:16
Фото: Getty Images
Катмен Александра Усика (19-0, 13 KO) Росс Анбер высказался о предстоящем реванше
украинца с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Я ни на секунду не верю, что Энтони Джошуа выйдет на ринг, думая, что не победит или хотя бы не попытается победить. Я не жду, что он выйдет и сдастся. Этот парень слишком гордый, у него слишком сильный характер. Он прошел долгий путь, чтобы создать себе имя. Джошуа покрыл себя гордостью, поднялся с канваса и победил Владимира Кличко.
Меня вообще не удивило его заявление. Каких слов вы от него ждали? «Эдди, пожалуйста, дай мне этот бой, поскольку это мой последний шанс заработать, ведь я проиграю».
Джошуа вдохновился дебютом Усика в профессиональном футболе.
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