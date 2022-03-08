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Катмен Усика – о бое Бивол – Канело: «Очень странно анонсировать бой россиянина за самый большой гонорар в боксе после нападения на Украину»

Анбер не может даже предположить, когда следующий бой проведут Александр и Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
08 марта 18:44
Катмен Усика – о бое Бивол – Канело: «Очень странно анонсировать бой россиянина за самый большой гонорар в боксе после нападения на Украину»
Фото: Matchroom

Известный американский катмен Росс Анбер заявил, что нападение россии на Украину очень дорого обойдется всему боксерскому миру:

На самом деле я нахожу очень странным то, что они анонсировали бой Бивола и Канело в это время. Это очень деликатное время, чтобы анонсировать бой, в котором русский будет драться за самый большой гонорар в боксе против Канело. Немного странно, что они это сделали.

По моему мнению, я не вижу, как это может быть возможным в то время, когда продолжается эта война, в то время, когда продолжается это вторжение в Украину, как Лома и Усик скажут: «Эй, я еду в аэропорт, улетаю в тренировочный лагерь к следующему поединку».

В моей голове, зная их, я не вижу, как такое может произойти. Они защищают свои семьи, любимых, свою нацию. Я не вижу, как они уезжают в тренировочный лагерь. Даже находиться в Украине и готовиться к поединку – я не вижу, как это можно сделать. Это очень дорого обойдется для них и для всего боксерского мира. Потому что мы не увидим бои двух лучших бойцов планеты.

Напомним, что еще один украинский чемпион Денис Беринчик (16-0, 9 KO) взял в руки оружие.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Сауль Альварес Дмитрий Бивол Расс Анбер

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