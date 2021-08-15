Бой будет очень ярким. Кроуфорд отреагировал на вызов от Ортиса
Каваляускас: «Ортис сильнее и быстрее Кроуфорда»
Эгидиус хочет увидеть их бой
19:07
Эгидиус Каваляускас / Фото: Инстаграм
Бывший претендент на чемпионский титул WBO в полусреднем весе (до 66.7 кг) Эгидиус Каваляускас (22-2-1, 18 КО) сравнил Вёрджила Ортиса (18-0 18 КО) с чемпионом Теренсом Кроуфордом (36-0, 27 КО).
«У Ортиса будет отличное будущее. Вёрджил очень силен, поскольку ему всего 23 года, и он может еще многого добиться. Он великолепный боец. Он очень сильный и умный. И он сильнее и быстрее Кроуфорда, в этом не приходится сомневаться. Мне хотелось бы увидеть их бой».
Напомним, ранее Каваляускас проиграл нокаутом в восьмом раунде Ортису.
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