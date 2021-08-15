Каваляускас: «Ортис сильнее и быстрее Кроуфорда»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 20
Сейчас 4
Сегодня 10
Завтра 2
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Окончен
17:00 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Ливерпуль 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца 0:4 Окончен
22:00 ПСЖ - Страсбур 4:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Бохум 1:0 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 5:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис 1:1 Окончен
23:00 Алавес - Реал 1:4 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень 4:1 Окончен
15:30 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Окончен
17:45 Олимпик - Металлист 1:2 Окончен
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт 1:0 Окончен
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла 1:1 Окончен
19:30 Заря - Минай 1:1 Окончен
19:30 Десна - СК Днепр-1 2:1 Окончен
Футбол (4 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Кельн - Герта 2:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико 0:1 2-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Александрия 0:0 1-й тайм
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 2-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Окончен
18:30 Кельн - Герта 2:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико 0:1 2-й тайм
21:00 Барселона - Реал Сосьедад -:- Запланирован
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух 1:1 Окончен
19:30 ФК Львов - Александрия 0:0 1-й тайм
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец -:- Запланирован

Каваляускас: «Ортис сильнее и быстрее Кроуфорда»

Эгидиус хочет увидеть их бой

Бокс Профессиональный бокс
19:07
Каваляускас: «Ортис сильнее и быстрее Кроуфорда»
Эгидиус Каваляускас / Фото: Инстаграм

Бывший претендент на чемпионский титул WBO в полусреднем весе (до 66.7 кг) Эгидиус Каваляускас (22-2-1, 18 КО) сравнил Вёрджила Ортиса (18-0 18 КО) с чемпионом Теренсом Кроуфордом (36-0, 27 КО).

«У Ортиса будет отличное будущее. Вёрджил очень силен, поскольку ему всего 23 года, и он может еще многого добиться. Он великолепный боец. Он очень сильный и умный. И он сильнее и быстрее Кроуфорда, в этом не приходится сомневаться. Мне хотелось бы увидеть их бой».

Напомним, ранее Каваляускас проиграл нокаутом в восьмом раунде Ортису.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Верджил Ортис Теренс Кроуфорд Эгис Каваляускас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бой будет очень ярким. Кроуфорд отреагировал на вызов от Ортиса
Бой будет очень ярким. Кроуфорд отреагировал на вызов от Ортиса
Бокс Профессиональный бокс
18:34
Ортис – после эффектной победы: «В боксе столько хрени происходит. Не знаю, что теперь делать»
Ортис – после эффектной победы: «В боксе столько хрени происходит. Не знаю, что теперь делать»
Бокс Профессиональный бокс
14:08
Видео яркого нокаута в главном бою боксерского уик-энда
Видео яркого нокаута в главном бою боксерского уик-энда
Бокс Профессиональный бокс
12:39
Ортис нокаутировал Каваляускаса в восьмом раунде
Ортис нокаутировал Каваляускаса в восьмом раунде
Бокс Профессиональный бокс
07:35
Вёрджил Ортис жестко забил Эгиса Каваляускаса. Как это было
Вёрджил Ортис жестко забил Эгиса Каваляускаса. Как это было
Бокс Профессиональный бокс
06:15
Майки Гарсия дал прогноз на бой Ортиса и Каваляускаса
Майки Гарсия дал прогноз на бой Ортиса и Каваляускаса
Бокс Профессиональный бокс
14 августа 18:15

Новости: Бокс

«Рыжий лев» хочет закрыть Редкачу рот. Эпатажный украинец предложил Красюку готовить контракт на поединок
«Рыжий лев» хочет закрыть Редкачу рот. Эпатажный украинец предложил Красюку готовить контракт на поединок
Профессиональный бокс
19:26
Гвоздик ответил, когда может состояться реванш Ломаченко – Лопес
Эксклюзив Гвоздик ответил, когда может состояться реванш Ломаченко – Лопес
Профессиональный бокс
19:25
Каваляускас: «Ортис сильнее и быстрее Кроуфорда»
Каваляускас: «Ортис сильнее и быстрее Кроуфорда»
Профессиональный бокс
19:07
Есть ли в США ажиотаж вокруг реванша Ломаченко – Лопес? Ответчает живущий в Штатах украинский экс-чемпион
Эксклюзив Есть ли в США ажиотаж вокруг реванша Ломаченко – Лопес? Ответчает живущий в Штатах украинский экс-чемпион
Профессиональный бокс
18:55
Франко защитил пояс в бою с Молоуни
Франко защитил пояс в бою с Молоуни
Профессиональный бокс
18:52
Букмекеры сместили коэффициенты на бой Усик – Джошуа в сторону украинца
Букмекеры сместили коэффициенты на бой Усик – Джошуа в сторону украинца
Профессиональный бокс
18:50
Бой будет очень ярким. Кроуфорд отреагировал на вызов от Ортиса
Бой будет очень ярким. Кроуфорд отреагировал на вызов от Ортиса
Профессиональный бокс
18:34
Это не Линарес, Кэмпбелл или Мартинес. Гвоздик назвал самый зрелищный бой в карьере Ломаченко
Эксклюзив Это не Линарес, Кэмпбелл или Мартинес. Гвоздик назвал самый зрелищный бой в карьере Ломаченко
Профессиональный бокс
18:20
«Было видно, что Хижняк не потрясен, можно было продолжить». Гвоздик – о решении рефери в финале Олимпиады
Эксклюзив «Было видно, что Хижняк не потрясен, можно было продолжить». Гвоздик – о решении рефери в финале Олимпиады
Профессиональный бокс
17:45
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
8
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
10
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости