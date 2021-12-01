«Каждый раз приходится переключаться». Чемпион Украины рассказал о спаррингах с Беринчиком

Ярослав Харциз / фото - ФБУ

Чемпион Украины и участник Олимпийских игр 2020 в Токио Ярослав Харциз рассказал о совместных тренировках с соотечественником Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО), который готовится к защите титула интернационального чемпиона WBO в легком весе.

Мне интересно спарринговать с Денисом, он опытный боксер высокого класса. И меня удивляет в нем то, что он умеет включаться в самый нужный момент и выдавать по полной. Каждый спарринг интересный и разный, поэтому приходится переключаться. Как по мне, Денис находится в хорошей форме».