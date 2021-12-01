Сенченко: «Беринчик не победил ни одного бойца топ-уровня, даже приближенного к топ-уровню»
«Каждый раз приходится переключаться». Чемпион Украины рассказал о спаррингах с Беринчиком
Украинец готовится к защите титула интернационального чемпиона WBO
18:59
Ярослав Харциз / фото - ФБУ
Чемпион Украины и участник Олимпийских игр 2020 в Токио Ярослав Харциз рассказал о совместных тренировках с соотечественником Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО), который готовится к защите титула интернационального чемпиона WBO в легком весе.
«Лагерь находится в чудесном месте – сумасшедшая природа, особенный воздух. Здесь совсем другое восстановление, чем в городе. В команде отличный климат, юмор, легкость. Это очень важно.
Мне интересно спарринговать с Денисом, он опытный боксер высокого класса. И меня удивляет в нем то, что он умеет включаться в самый нужный момент и выдавать по полной. Каждый спарринг интересный и разный, поэтому приходится переключаться. Как по мне, Денис находится в хорошей форме».
Напомним, Вячеслав Сенченко поделился мыслями о перспективах Дениса Беринчика.
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