Касимеро: «Бой со мной станет для Ригондо последним»
Касимеро: «Хочу защитить свой титул чемпиона мира»
Филлипинский боксер намерен отобрать пояс WBA Regular
18:28
Джонриэль Касимеро / Фото - news.abs-cbn.comЧемпион мира по версии WBO в легчайшем дивизионе Джонриэль Касимеро (30-4, 21 КО) прокомментировал грядущий бой с обладателем титула WBA Regular, кубинским ветераном Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО).
Цитирует Касимеро boxingscene.com.
«Бой пройдет в том же самом месте, где я выиграл промежуточный титул в 2019 году. Для меня это будет особенным событием – защитить свой титул чемпиона мира и снова показать отличный результат на этом ринге. Я всегда хочу выйти и сделать все возможное для фанатов. В зале будет много филиппинцев, и я больше всего на свете хочу дать им возможность увидеть великолепный бой».
Поединок между боксерами состоится 15 августа в Карсоне (штат Калифорния, США).
Онлайн трансляция поединка будет доступна на сайте XSPORT. Начало – 6:00.
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