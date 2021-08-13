Касимеро: «Хочу защитить свой титул чемпиона мира»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 1
Сегодня 13
Завтра 19
Футбол (18 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Кайрат 3*:2 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Нефтчи 3:0 Окончен
20:00 Жальгирис - Мура 0:1 Окончен
20:00 Анортосис Фамагуста - Рапид Вена 2:1 Окончен
21:00 Сент Джонстон - Галатасарай 2:4 Окончен
21:45 Селтик - Яблонец 3:0 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Астана - КуПС 3:4 Окончен
19:00 Рубин Казань - Ракув Ченстохова 0:1* Окончен
19:00 Мольде - Трабзонспор 1:1* Окончен
19:00 Карабах - АЕЛ Лимассол 1:0 Окончен
20:30 Базель - Уйпешт 4:0 Окончен
20:30 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Окончен
21:00 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Окончен
21:00 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Окончен
21:45 Абердин - Брейдаблик 2:1 Окончен
21:45 ХБ Торсхавн - Маккаби Хайфа 1:0 Окончен
22:00 Партизан - Сочи 2*:2 Окончен
22:15 Осиек - ЦСКА София 1:1 Окончен
Теннис (3 события из 33) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
03:30 Гаэль Монфис - Джон Мильман 2:1 Окончен
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Симона Халеп - Даниэлле Росе Коллинс 1:2 Окончен
19:15 Мария Саккари - Виктория Азаренко 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 4) показать все
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
19:00 Арина Соболенко - Виктория Азаренко 0:0 1-й сет
Футбол (8 событий из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брентфорд - Арсенал -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Лорьян - Монако -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Бавария -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Валенсия - Хетафе -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье 2:1 Окончен
17:30 Полесье - Агробизнес 1:0 Окончен
18:30 Волынь - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 0:0 1-й тайм
Теннис (5 событий из 17) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Даниил Медведев - Джеймс Дакворт 2:0 Окончен
03:25 Николай Басилашвили - Хуберт Гуркач 1:2 Окончен
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Онс Ябеур - Бьянка Ванесса Андрееску 2:1 Окончен
05:55 Даниэлле Росе Коллинс - Джессика Пегула 1:2 Окончен
19:00 Арина Соболенко - Виктория Азаренко 0:0 1-й сет
Футбол (19 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
17:00 Челси - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Лестер - Вулверхэмптон -:- Запланирован
19:30 Норвич - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Страсбур -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бохум -:- Запланирован
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис -:- Запланирован
23:00 Алавес - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Альянс -:- Запланирован
17:45 Олимпик - Металлист -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Заря - Минай -:- Запланирован
19:30 Десна - СК Днепр-1 -:- Запланирован

Касимеро: «Хочу защитить свой титул чемпиона мира»

Филлипинский боксер намерен отобрать пояс WBA Regular
Бокс Профессиональный бокс
18:28
Касимеро: «Хочу защитить свой титул чемпиона мира»
Джонриэль Касимеро / Фото - news.abs-cbn.com
Чемпион мира по версии WBO в легчайшем дивизионе Джонриэль Касимеро (30-4, 21 КО) прокомментировал грядущий бой с обладателем титула WBA Regular, кубинским ветераном Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО).

Цитирует Касимеро boxingscene.com.

«Бой пройдет в том же самом месте, где я выиграл промежуточный титул в 2019 году. Для меня это будет особенным событием – защитить свой титул чемпиона мира и снова показать отличный результат на этом ринге. Я всегда хочу выйти и сделать все возможное для фанатов. В зале будет много филиппинцев, и я больше всего на свете хочу дать им возможность увидеть великолепный бой».


Поединок между боксерами состоится 15 августа в Карсоне (штат Калифорния, США).

Онлайн трансляция поединка будет доступна на сайте XSPORT. Начало – 6:00.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джонриэль Касимеро Гильермо Ригондо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Касимеро: «Бой со мной станет для Ригондо последним»
Касимеро: «Бой со мной станет для Ригондо последним»
Бокс Профессиональный бокс
15:21
Ригондо: «Я иду за поясом WBO, а Касимеро стоит у меня на пути»
Ригондо: «Я иду за поясом WBO, а Касимеро стоит у меня на пути»
Бокс Профессиональный бокс
13:19
Джон Касимеро – Гильярмо Ригондо. Онлайн трансляция
Джон Касимеро – Гильярмо Ригондо. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 01:15
Ригондо: «Не удивляйтесь, если я нокаутирую Касимеро»
Ригондо: «Не удивляйтесь, если я нокаутирую Касимеро»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 09:41

Новости: Бокс

Хирн назвал потенциальную дату следующего боя Уайта
Хирн назвал потенциальную дату следующего боя Уайта
Профессиональный бокс
19:15
Касимеро: «Хочу защитить свой титул чемпиона мира»
Касимеро: «Хочу защитить свой титул чемпиона мира»
Профессиональный бокс
18:28
Хижняк хочет золото Олимпиады, но все ждут его в профи. Так зачем выбирать, если можно совместить?
Мнение
Хижняк хочет золото Олимпиады, но все ждут его в профи. Так зачем выбирать, если можно совместить?
Аматорский бокс
18:14
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Профессиональный бокс
17:22
Кроуфорд: «Если завтра уйду на пенсию, то останусь доволен своей карьерой»
Кроуфорд: «Если завтра уйду на пенсию, то останусь доволен своей карьерой»
Профессиональный бокс
16:55
Редкач поделился впечатлениями от спаррингов с Пакьяо
Редкач поделился впечатлениями от спаррингов с Пакьяо
Профессиональный бокс
16:35
Отец Фьюри: «Уайлдер – кусок мусора, но он умеет драться и способен ударить»
Отец Фьюри: «Уайлдер – кусок мусора, но он умеет драться и способен ударить»
Профессиональный бокс
15:57
Хантер не верит в бой с Уайтом: «Когда речь заходит о бойцах Хирна, я буду последним, с кем они подерутся»
Хантер не верит в бой с Уайтом: «Когда речь заходит о бойцах Хирна, я буду последним, с кем они подерутся»
Профессиональный бокс
15:55
Касимеро: «Бой со мной станет для Ригондо последним»
Касимеро: «Бой со мной станет для Ригондо последним»
Профессиональный бокс
15:21
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
30
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 18:20
1
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
4
Все новости