Келлерман: «В бою с Комми Ломаченко может убедить людей, что он все еще лучший»

Аналитик – о предстоящем поединке украинского легковеса

Фото: Top Rank

Известный аналитик бокса Макс Келлерман считает, что украинцу Василию Ломаченко (15-2, 11 КО) нужно как можно убедительней выступить в бою против Ричарда Комми (30-3, 27 КО), чтобы доказать, что он все еще является лучшим легковесом мира:

«Кажется, что даже в бою с Теофимо Лопесом Ломаченко поздно начал, но затем прибавил. Я не знаю, кто бы победил в их реванше. И я также не знаю, на кого бы поставил в бою с Ломаченко в легком весе в любой конкретный день. Возможно, он все еще лучший легковес в мире. Комми – хорошая проверка. Учитывая, что Лопес расправился с ним так быстро, мы увидим, может ли Ломаченко выглядеть достаточно захватывающе, чтобы убедить людей, что он все еще лучший».

Накануне боксеры прошли официальную церемонию взвешивания.

Бой Ломаченко – Комми состоится утром 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden. На сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка.

Накануне украинец дал большое и очень нехарактерное для себя интервью, в котором прошелся по всем топам легкого веса.

Напомним, в бою против Комми Ломаченко поддержит чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.