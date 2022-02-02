Келли Павлик: «Канело не стоит пытаться понравиться всем»

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Американский бывший чемпион мира Келли Павлик в интервью Fight Hub TV выразил надежду, что абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) останется в дивизионе и откажется от попыток покорять другие весовые категории.

Думаю, что все же пиковый Канело был в 69,9 кг. Он может рискнуть податься даже в крузеры. Но там все иначе. Ты можешь быть чертовски крутым. Ты можешь быть божилой. Но когда боец начинает подниматься на две, три, четыре, пять весовых категорий, то это уже совсем другой компот. Да, я считаю, что все это уже становится опасным. Хотя Канело и приучил никогда не списывать его со счетов, но в полутяжах есть Артур Бетербиев – очень здоровый и мощный боец. Верю, что Канело выглядел бы круто даже против него. Но я все же хотел бы увидеть Альвареса в 76,2 кг против Давида Бенавидеса. Считаю, это более реалистичный вариант».