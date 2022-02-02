Легендарный Кальзаге не против выйти в ринг против Альвареса
Келли Павлик: «Я не хотел бы видеть третий бой Канело – Головкин»
Американец сослался на возраст GGG
02 февраля 22:25
Фото: boxingscene.com
Американский бывший чемпион мира Келли Павлик в интервью Fight Hub TV признался, что не ждет третьего поединка мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KО) с казахстанским ветераном Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KО).
«Я думаю прежней актуальности уже нет. Головкин уже в возрасте. Так что лично я не хотел бы этого видеть. С Чарло все иначе. Там много хайпа, поэтому и интересно. Но если честно, я бы сперва хотел увидеть Джермалла против Сондерса или Планта. Круто, если бы он сперва заработал бой с Канело, доказав свою состоятельность в этом весе. Я отдаю предпочтение Бенавидесу, так как и он, и Канело уже давно в этом весе. И да, я считаю, что Давид – реальная угроза для Альвареса. Он – его самый большой вызов».
Сауль Альварес осенью может провести поединок с Геннадием Головкиным.
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