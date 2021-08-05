«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Кэмпбелл: «Если Джошуа использует свои сильные стороны, то, думаю, победит Усика»
Бывший претендент на титул – о мегафайте в супертяжелом дивизионе
5 августа 20:21
Джошуа и Усик / Фото - wboboxing.comЭкс-претендент на титул чемпиона мира Люк Кэмпбелл (20-4, 16 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO) и своим соотечественником, чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Цитирует Кэмпбелла mirror.co.uk.
«Я считаю, что это отличный бой. Усик – невероятный талант. Его техника и боксерский IQ однозначно находятся на одном уровне с лучшими, но является ли он супертяжеловесом? Если честно, я не думаю, что он полноценный супертяж. В этом заключается преимущество Джошуа. У Энтони быстрые руки, он большой и сильный супертяжеловес. Так что если он использует свои сильные стороны, то, думаю, победит Усика. Если Джошуа будет застаиваться, то это может оказаться ночь Усика. Я не думаю, что Александр захочет вступать в размены с большим и мощным супертяжеловесом вроде Джошуа. Так что его тактика будет преимущественно заключаться в том, чтобы заставлять Энтони промахиваться и двигаться вокруг него. Джошуа должен навязать ему бой».
Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября. На кону будут стоять титулы Энтони по версиям WBA, WBO, IBF, IBO. В случае победы украинца, Джойсу точно не светит поединок за пояс WBO, ведь Усик и Джошуа проведут незамедлительный реванш.