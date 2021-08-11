Кэмпбелл: «Гарсия и Ломаченко - два лучших бойца в легком дивизионе»

Люк Кэмпбелл / фото - boxingscene.com

Бывший претендент на титул в легком весе Люк Кэмпбелл (20-4, 16 КО), проанализировав расклады в этой весовой категории, заявил Sky Sports, что лучшими в ней являются его экс-соперники - Райан Гарсия (21-0, 18 КО) и Василий Ломаченко (15-2, 11 KO).

Райан Гарсия - самый опасный легковес. У него в обеих руках есть ударная мощь, он может закончить поединок одним ударом. У Гарсии отличный тайминг, он способен дать волю рукам.

Джервонта Дэвис - мощный боец с отличным подбородком, но он чуть более ленивый, чем другие. Девин Хэйни - техничный, хороший боксер. Он быстрый, но не быстрейший. Хороший боец, однако мы видели, как Хорхе Линарес почти нокаутировал его в последнем бою.

Все топовые легковесы - талантливые бойцы. Первым номером может оказаться кто угодно, кому удастся хорошо выступить в отдельно взятый вечер, ведь они все очень талантливы. Однако Гарсия и Ломаченко - два лучших бойца в дивизионе».