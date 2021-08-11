Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 1
Футбол (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Окончен
20:00 Славия Прага - Ференцварош 1:0 Окончен
20:30 Шахтер - Генк 2:1 Окончен
21:00 Лудогорец - Олимпиакос 2*:2 Окончен
21:00 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Окончен
21:00 Монако - Спарта Прага 3:1 Окончен
21:30 Янг Бойз - Клуж 3:1 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме 1:2 Окончен
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб 0:1 Окончен
22:00 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Шахтер Караганда - Колос 0*:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай -:- Запланирован
Теннис (2 события из 46) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
19:20 Андрей Рублёв - Фабио Фоньини -:- Запланирован
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
20:30 Йоханна Конта - Элина Свитолина -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 7) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
03:20 Гаэль Монфис - Джон Мильман -:- Запланирован

Кэмпбелл: «Когда Ломаченко дрался с Лопесом, я был рад, что Теофимо его победил»

Британец признался, что его обрадовало поражение украинца в бою с американцем
Бокс Профессиональный бокс
11:20
Кэмпбелл: «Когда Ломаченко дрался с Лопесом, я был рад, что Теофимо его победил»
Люк Кэмпбелл / фото - boxingscene.com

Бывший претендент на титул в легком весе Люк Кэмпбелл (20-4, 16 КО) признался Sky Sports, что его обрадовало поражение Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).

В октябре прошлого года украинец, вышедший на бой за звание абсолютного чемпиона мира с травмированным плечом, проиграл Лопесу единогласным решением судей. Во многом такой исход был продиктован тем, что Ломаченко пассивно провел первую половину поединка и не успел наверстать упущенное во второй его части.

По мнению Кэмпбелла, который дрался с Ломаченко перед Лопесом, он бы тоже сумел одолеть такую версию Василия.

«Когда Ломаченко дрался с Лопесом, я был рад, что Теофимо его победил. За семь раундов Ломаченко ни разу не ударил! В течение семи раундов он не нанес ни одного удара! Это однозначно был не тот Ломаченко, который дрался со мной. Если бы он так выступил со мной, то я бы тоже его побил. Лопес выдал классное выступление».

Василий Ломаченко рассказал, когда следует ожидать реванша с Теофимо Лопесом.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Люк Кэмпбелл Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кэмпбелл: «Гарсия и Ломаченко - два лучших бойца в легком дивизионе»
Кэмпбелл: «Гарсия и Ломаченко - два лучших бойца в легком дивизионе»
Бокс Профессиональный бокс
13:30
Редкач высмеял Ломаченко из-за отсутствия трештока
Редкач высмеял Ломаченко из-за отсутствия трештока
Бокс Профессиональный бокс
10 августа 14:15
3
Камбосос прокомментировал решение IBF насчет боя с Лопесом: «Игры закончились»
Камбосос прокомментировал решение IBF насчет боя с Лопесом: «Игры закончились»
Бокс Профессиональный бокс
10 августа 13:35
В Triller отреагировали на постановление IBF о невозможности проведения боя Лопес – Камбосос в Австралии
В Triller отреагировали на постановление IBF о невозможности проведения боя Лопес – Камбосос в Австралии
Бокс Профессиональный бокс
10 августа 11:35
IBF постановила, что бой Лопес – Камбосос не может состояться в Австралии
IBF постановила, что бой Лопес – Камбосос не может состояться в Австралии
Бокс Профессиональный бокс
10 августа 10:35
IBF вынуждает Thriller отказаться от проведения боя Лопес – Камбосос в Австралии и нашла замену для Джорджа
IBF вынуждает Thriller отказаться от проведения боя Лопес – Камбосос в Австралии и нашла замену для Джорджа
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 23:00

Новости: Бокс

Кэмпбелл: «Гарсия и Ломаченко - два лучших бойца в легком дивизионе»
Кэмпбелл: «Гарсия и Ломаченко - два лучших бойца в легком дивизионе»
Профессиональный бокс
13:30
Макгиган: «По ходу боя Джошуа - Усик габариты сыграют важную роль»
Макгиган: «По ходу боя Джошуа - Усик габариты сыграют важную роль»
Профессиональный бокс
13:00
Беллью: «Джошуа нужно убедиться, что он не будет тратить время на боксерский поединок с Усиком»
Беллью: «Джошуа нужно убедиться, что он не будет тратить время на боксерский поединок с Усиком»
Профессиональный бокс
12:20
Тренер Фьюри дал прогноз на третий бой с Уайлдером
Тренер Фьюри дал прогноз на третий бой с Уайлдером
Профессиональный бокс
12:00
Кэмпбелл: «Когда Ломаченко дрался с Лопесом, я был рад, что Теофимо его победил»
Кэмпбелл: «Когда Ломаченко дрался с Лопесом, я был рад, что Теофимо его победил»
Профессиональный бокс
11:20
Пакьяо отреагировал на срыв боя со Спенсом: «Я молюсь, чтобы он быстро восстановился после операции на глазе»
Пакьяо отреагировал на срыв боя со Спенсом: «Я молюсь, чтобы он быстро восстановился после операции на глазе»
Профессиональный бокс
10:30
Боя с Усиком могло бы и не быть. За год до Олимпиады-2012 Джошуа задержала полиция – его выгнали из сборной
Интервью
Боя с Усиком могло бы и не быть. За год до Олимпиады-2012 Джошуа задержала полиция – его выгнали из сборной
Профессиональный бокс
10:00
Угас: «Я очень уважаю Мэнни Пакьяо, но иду, чтобы выиграть этот бой»
Угас: «Я очень уважаю Мэнни Пакьяо, но иду, чтобы выиграть этот бой»
Профессиональный бокс
09:40
Редкач - Пакьяо: «В любом случае ты готов драться с кем угодно»
Редкач - Пакьяо: «В любом случае ты готов драться с кем угодно»
Профессиональный бокс
09:00
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
28
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
3
Все новости