Кэмпбелл: «Когда Ломаченко дрался с Лопесом, я был рад, что Теофимо его победил»

Британец признался, что его обрадовало поражение украинца в бою с американцем

Люк Кэмпбелл / фото - boxingscene.com

Бывший претендент на титул в легком весе Люк Кэмпбелл (20-4, 16 КО) признался Sky Sports, что его обрадовало поражение Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).

В октябре прошлого года украинец, вышедший на бой за звание абсолютного чемпиона мира с травмированным плечом, проиграл Лопесу единогласным решением судей. Во многом такой исход был продиктован тем, что Ломаченко пассивно провел первую половину поединка и не успел наверстать упущенное во второй его части.

По мнению Кэмпбелла, который дрался с Ломаченко перед Лопесом, он бы тоже сумел одолеть такую версию Василия.

«Когда Ломаченко дрался с Лопесом, я был рад, что Теофимо его победил. За семь раундов Ломаченко ни разу не ударил! В течение семи раундов он не нанес ни одного удара! Это однозначно был не тот Ломаченко, который дрался со мной. Если бы он так выступил со мной, то я бы тоже его побил. Лопес выдал классное выступление».

Василий Ломаченко рассказал, когда следует ожидать реванша с Теофимо Лопесом.