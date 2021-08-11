Кэмпбелл похвалил Хэйни за желание драться с топами легкого веса

Люк Кэмпбелл / фото - boxingscene.com

Золотой призер Олимпийских Игр Люк Кэмпбелл (20-4, 16 КО), не так давно объявивший об окончании профессиональной карьеры, в интервью Mirror Fighting заявил, что чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 KO) единственный из топов 135-фунтов, который пытается подраться с другими топовыми боксерами этой весовой.

Я никак не пойму, у каждого из них есть огромный талант, так почему бы не подраться друг с другом? Отдаю должное Хэйни, он один пытается подраться с этими парнями, и поэтому заслуживает уважения. Но ты смотришь на того же «Танка» Дэвиса, и думаешь, а с кем он вообще дрался? Ведь он выиграл титулы в легком и первом полусреднем весах.

Есть [Райан] Гарсия, который постоянно призывает его разделить с ним ринг, и мы можем увидеть этот бой. Есть Хэйни и Лопес, бросавшие друг другу вызов, и я верю, что Хэйни хотел бы этого поединка, так почему бы Лопесу не принять бой? Я соглашался на все поединки, которые мне предлагали, я дрался с каждым, кто меня вызывал, поэтому мне трудно понять то, что сейчас происходит».