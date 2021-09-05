Кэмпбелл рассказал, что нужно сделать Джошуа чтобы победить Усика

Экс-оппонент Ломаченко дал свой прогноз на предстоящий мегафайт

Люк Кэмпбелл / фото - Getty Images

Экс-соперник Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), британский легковес Люк Кэмпбелл (20-4, 16 КО) в интервью порталу BoxingScene дал свой прогноз на предстоящий мегафайт своего соотечественника Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО).

«Это отличный поединок. Усик – невероятный талант, чьи техника и боксерский интеллект на высшем уровне, но является ли он тяжеловесом? Если честно, я так не думаю, и это преимущество для Джошуа. У Энтони быстрые руки, он большой и мощный тяж. Если AJ использует сильные стороны, то считаю, что он победит. Но если он будет чего-то ждать, то возможна победа Усика. Тактикой Александра будут смещения, он будет заставлять Джошуа промахиваться».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.

Билеты на поединок были распроданы за сутки, а Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.

Напомним, Артур Бетербиев также высказался о поединке Джошуа – Усик.