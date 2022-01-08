Анатолий Ломаченко претендовал на звание тренера года по версии WBA. Определился обладатель награды
Кэмпбелл: «Я не могу спорить с этим – Ломаченко победил в нашем бою»
Британский легковес – о поединке трехлетней давности
08 января 11:40
Кэмпбелл и Ломаченко / Фото - hulldailymail.co.ukБританский боксер легкого дивизиона Люк Кэмпбелл (20-4, 16 KO) в интервью изданию The Yorkshire Post вспомнил о своих прошедших поединках, рассказав и бое с украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
«Я думаю, что победил Хорхе Линареса. Я считаю, что выиграл 7 из 12 раундов, но мне не отдали решение. Я приехал к нему домой. Учитывая все, что произошло перед этим, это было сложно. Затем я должен был подраться с россиянином за титул чемпиона мира. Он был на втором месте в рейтинге, а я – на первом. WBC заставил меня ждать 16 месяцев, хотя никто не бился за титул».
«Они выставили меня против Ломаченко, и я никогда не избегал вызовов, всегда хотел драться с лучшими. Я знал, что мог бы побить другого парня и стать чемпионом мира, но вместе этого отбоксировал с Ломаченко. Это был невероятный бой, и он понравился фанатам. Я не могу спорить с этим – Ломаченко победил в нашем бою».
Напомним, что в августе 2019 года Кэмпбелл проиграл Ломаченко единогласным решением судей в бою за вакантный титул WBC.
Накануне WBA обновила свои рейтинги. Ломаченко занимает четвертое место в своем дивизионе.