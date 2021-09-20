Кэттерал: «Мне кажется, что Тейлор недооценивает меня»

Британец поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против звездного соотечественника

Джек Кэттерал / фото - boxingscene.com

Британец Джек Кэттеролл (24-0, 13 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе, звездного соотечественника Джоша Тейлора (18-0, 13 КО). Кэттеролл считает, что Тейлор недооценивает его, но сомневается, что это сыграет ему на руку во время боя, сообщает boxingscene.com.

«Иногда мне кажется, что Тейлор зашел слишком далеко и недооценивает меня. Но если вы посмотрите на его поединки и на того, с кем он дрался, то увидите, что он был хорошо готов к каждому бою. Поэтому не стоит зацикливаться на его недооценке ко мне. Я просто знаю одно, что он принимал любой вызов и дрался с любым соперником, но теперь ему предстоит встретиться со мной. У Джоша хороший тренер и думаю, он заставит его боксировать в нашем поединке, и он выйдет в ринг с правильным настроем. Тейлору нравится влезать в бой, сокращать дистанцию и все такое. Но думаю, в этот раз он будет действовать по-другому».

Джош Тейлор проведет первую защиту титулов 18 декабря на арене SSE Hydro в Глазго против обязательного претендента Джека Кэттеролла.