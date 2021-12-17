Неплохой расклад. Кевин Ли в промоушене Хабиба будет получать гонорары криптовалютой
Кевин Ли – о подписании контракта с Eagle FC: «Собираюсь пролить кровь за Хабиба»
Звездный боец ММА отметил разницу с UFC
14:07
Кевин Ли / Фото - mmamania.comЭкс-боец полусреднего дивизиона UFC Кевин Ли (18-7) относительно заключения соглашения с промоушеном, президентом которого является бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Цитирует Ли MMA Fighting.
«Здесь почти все лучше, чем было в UFC. Да, UFC действительно ничем не лучше. Может, разве что в плане медийного внимания, потому что там бои показывают на ESPN. Хотя в наши дни многое теряется в суматохе. Честно говоря, сейчас все лучше во многих отношениях. Я собираюсь драться в этом промоушене и пролить кровь за Хабиба».
Ранее сообщалось, что Ли будет получать зарплату в биткоинах.
Представление Кевина состоялось перед турниром Eagle FC в Майами. Хабиб лично объявил о подписании и поприветствовал Кевина.
Напомним, Ли был уволен из UFC из-за неудовлетворительных результатов – проиграл четыре из шести последних боев.
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