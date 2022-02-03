Хабиб назвал бой Мейвезера и Макгрегора подставным

А вот свою схватку с Конором в октагоне Нурмагомедов считает настоящей

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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о боксерском поединке Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) и Конора Макгрегора (22-6), который состоялся в 2017-м году:



Большинство людей не помнит бой Мейвезера против Макгрегора. Они его не помнят, потому что это было словно спарринг. Как по мне, это не был настоящий бой, поскольку Макгрегор – не настоящий боксер. А то, что сделал Мейвезер, мне это больше напоминало подставной бой. Это только мое мнение. Возможно, это не так. Но то, что было между нами с Конором, – это по-настоящему. Настоящим было все, что происходило до боя, во время боя и после него.

Напомним, что Мейвезер вскоре проведет поединок с блогером, а Оскар Де Ла Хойя предложил ему организовать новый рекорд в боксе.