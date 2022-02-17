Хабиб: «Усик будет серьезным испытанием для Фьюри»
Хабиб рассказал, при каком условии у Нганну есть шанс в бою с Фьюри
В боксерском поединке Нурмагомедов у коллеги по цеху перспектив не видит
09:32
Фото: MTK Global
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался в интервью Sky Sports о потенциальном поединке Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Фрэнсиса Нганну (17-3):
Я думаю, что в плане бокса Фьюри на другом уровне. Но если бой будет по правилам MMA, у Нганну будет шанс – мы это видели по последнему поединку Фрэнсиса. Если сражение будет в октагоне, у Тайсона не так и много шансов.
Я думаю, что Нганну стоит остаться в UFC. Но если он проведет бой в боксе, получит 50-60 миллионов – пусть так. Почему нет? Если ему предложат такие деньги, ему не стоит отказываться. Но если ты хочешь вписать свое имя в историю, стать лучшим супертяжем в истории, Фржнсису стоит остаться в UFC.
Фьюри рассказал, когда пройдет его бой с Нганну.
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