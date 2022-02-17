Хабиб рассказал, при каком условии у Нганну есть шанс в бою с Фьюри

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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался в интервью Sky Sports о потенциальном поединке Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Фрэнсиса Нганну (17-3):



Я думаю, что Нганну стоит остаться в UFC. Но если он проведет бой в боксе, получит 50-60 миллионов – пусть так. Почему нет? Если ему предложат такие деньги, ему не стоит отказываться. Но если ты хочешь вписать свое имя в историю, стать лучшим супертяжем в истории, Фржнсису стоит остаться в UFC.