Хабиб: «Усик будет серьезным испытанием для Фьюри»

Экс-чемпион UFC считает британца лучшим действующим супертяжем

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Sky Sports высказался о положение дел в супертяжелом весе в боксе:



Фьюри лучший в данный момент. В боксе я не вижу никого, кто даже дотронется к лицу Тайсона, – разве что Усик. Александр будет серьезным испытанием для Фьюри.

Напомним, что Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) хочет подраться с Фрэнсисом Нганну (17-3) только после разборок с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) и Александром Усиком (19-0, 13 KO) – уже и дата есть.