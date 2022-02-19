Хан: «Брук уже не тот, каким был раньше»

Амир Хан / фото - BoxingScene

19-го февраля в Манчестере состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией Sky Sports. Главным событием вечера станет поединок экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Амира Хана (34-5, 21 КО) и Келла Брука (39-3, 27 КО).

В интервью порталу BoxingScene Хан высказался о предстоящем поединке, заявив, что Брук растерял свою былую форму и не сможет доставить ему проблем в бою.

Не имеет большого значения, когда я изобью Келла Брука – сейчас и пять лет назад. Когда люди будут смотреть на список моих достижений, они просто увидят, что я дрался с Бруком. Им неинтересно, какой это был год.

У Келла нет шансов на то, чтобы выиграть этот бой. Я собираюсь его уничтожить. Это будет мастер-класс и его последний поединок в карьере».