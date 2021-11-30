Хан после Брука намерен провести реванш с Гарсией

Амир Хан / Фото: Eurosport

Экс-чемпион мира в первом среднем весе британец Амир Хан (34-5, 21 КО) заявил, что после победы над Келлом Бруком (39-3, 27 КО) намерен получить реванш с американцем Дэнни Гарсией (35-3, 21), сообщает boxingscene.com.



Если говорить о бое с Бруком, то я даже не думаю о поражении, поскольку этого просто не может быть. Я не вижу, за счет чего Келл может выиграть наш бой. У него нет ни сил, ни времени для этого. Он так сильно измотал себя в последних боях, что, как я считаю, у него нет шансов».