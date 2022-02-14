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Хан: «Сомневаюсь, что Брук способен держать удар»
Амир отметил, что Келла уже продили как боксера
14 февраля 22:57
Амир Хан
Экс-чемпион мира, британец Амир Хан (34-5, 21 KO) высказался об умении держать удар своего соперника Келла Брука (39-3, 27 KO). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.
«Сомневаюсь, что у Келла остался подбородок, и он способен держать удар. Прежней стойкости нет, совсем. И да, я действительно считаю, что он согласился на этот поединок только из-за чека.
Между нами десять лет разговоров, но мы так и не встретились, поскольку у нас были разные пути».
Напомним, Хан проведет бой против Брука 19 февраля в Манчестере.