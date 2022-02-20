Хан: «Я хочу избежать подобных наказаний, как в бою с Бруком»

Британец может завершить карьеру

Фото: Evening Standard

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан (34-6, 21 КО) после поражения от Келла Брука (40-3, 28 КО) признался, что может завершить карьеру:

«Я должен все обсудить со своей семьей, но я думаю, что, вероятно, завершу карьеру. Об этом определенно стоит подумать. Я всегда говорил, что не хочу, чтобы бокс заставил меня уйти на пенсию. Я хочу избежать подобных наказаний, как в бою с Бруком, но такое бывает. Если регулярно проигрывать подобным образом, то это может сказаться на мне в будущем. Утром в понедельник, мы сядем с моей женой и семьей, все обсудим и примем решение».

Хан и Брук враждовали более 15 лет. Перед боем Амир и его команда не единожды заявляли, что Брук уже не тот и он не сможет держать удар. Келл был слегка более скромным.

Поединок завершился в шестом раунде досрочной победой Брука.