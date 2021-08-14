Хантер не верит в бой с Уайтом: «Когда речь заходит о бойцах Хирна, я буду последним, с кем они подерутся»
Хантер: «Если Джошуа победит Усика в хорошем стиле, то я сниму перед ним шляпу»
Американский супертяжеловес – о предстоящем мегафайте
12:00
Майкл Хантер / Фото - boxingsceneЭкс-соперник украинца Александра Усика (18-0, 13 KO) американец Майкл Хантер (20-1-1, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans заявил, что отдаст должное чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), если британец без проблем разберется с Александром.
«Я думаю, что это хороший бой. Если Джошуа победит в хорошем стиле, то я сниму перед ним шляпу и по максимуму отдам ему должное, потому что это очень тяжелый поединок для него. Усик выглядел в супертяжелом весе не лучшим образом, но мне кажется, что это тот бой, в котором он преуспеет. Когда дело доходит до давления, до определенных поединков, Усик прикладывает больше усилий».
«Я могу представить победу Усика судейским решением. Собственно говоря, его поражение по очкам я тоже могу представить. Это будет очень близкий бой. Я сомневаюсь, что Энтони Джошуа нокаутирует его. Не скажу, что это невозможно, но думаю, что Усик будет очень сосредоточен на защите, и из-за этого поединок получится таким, каким он получится».
Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября. На кону будут стоять титулы Энтони по версиям WBA, WBO, IBF, IBO. В случае победы украинца, Усик и Джошуа проведут незамедлительный реванш.
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