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Хантер: «Если Джошуа победит Усика в хорошем стиле, то я сниму перед ним шляпу»

Американский супертяжеловес – о предстоящем мегафайте

Бокс Профессиональный бокс
12:00
Хантер: «Если Джошуа победит Усика в хорошем стиле, то я сниму перед ним шляпу»
Майкл Хантер / Фото - boxingscene
Экс-соперник украинца Александра Усика (18-0, 13 KO) американец Майкл Хантер (20-1-1, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans заявил, что отдаст должное чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), если британец без проблем разберется с Александром.

«Я думаю, что это хороший бой. Если Джошуа победит в хорошем стиле, то я сниму перед ним шляпу и по максимуму отдам ему должное, потому что это очень тяжелый поединок для него. Усик выглядел в супертяжелом весе не лучшим образом, но мне кажется, что это тот бой, в котором он преуспеет. Когда дело доходит до давления, до определенных поединков, Усик прикладывает больше усилий».


«Я могу представить победу Усика судейским решением. Собственно говоря, его поражение по очкам я тоже могу представить. Это будет очень близкий бой. Я сомневаюсь, что Энтони Джошуа нокаутирует его. Не скажу, что это невозможно, но думаю, что Усик будет очень сосредоточен на защите, и из-за этого поединок получится таким, каким он получится».


Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября. На кону будут стоять титулы Энтони по версиям WBA, WBO, IBF, IBO. В случае победы украинца, Усик и Джошуа проведут незамедлительный реванш.

Владимир Кириченко
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Майкл Хантер Энтони Джошуа Александр Усик

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