Хантер: «Фьюри надерет Уайлдеру зад в третьем бою»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 13
Сейчас 1
Сегодня 20
Завтра 10
Футбол (8 событий из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брентфорд - Арсенал 2:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Лорьян - Монако 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Бавария 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Валенсия - Хетафе 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье 2:1 Окончен
17:30 Полесье - Агробизнес 1:0 Окончен
18:30 Волынь - Ужгород 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 2:0 Окончен
Теннис (5 событий из 16) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Даниил Медведев - Джеймс Дакворт 2:0 Окончен
03:25 Николай Басилашвили - Хуберт Гуркач 1:2 Окончен
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Онс Ябеур - Бьянка Ванесса Андрееску 2:1 Окончен
05:55 Даниэлле Росе Коллинс - Джессика Пегула 1:2 Окончен
19:00 Арина Соболенко - Виктория Азаренко 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 2) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис 1:1 2-й тайм
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Окончен
17:00 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Ливерпуль 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца 0:4 Окончен
22:00 ПСЖ - Страсбур -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Бохум 1:0 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 5:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис 1:1 2-й тайм
23:00 Алавес - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень 4:1 Окончен
15:30 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Окончен
17:45 Олимпик - Металлист 1:2 Окончен
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт 1:0 Окончен
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла 1:1 Окончен
19:30 Заря - Минай 1:1 Окончен
19:30 Десна - СК Днепр-1 2:1 Окончен
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг -:- Запланирован
18:30 Кельн - Герта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико -:- Запланирован
21:00 Барселона - Реал Сосьедад -:- Запланирован
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Александрия -:- Запланирован

Хантер: «Фьюри надерет Уайлдеру зад в третьем бою»

Американец уверен, что «Цыганский Король» победит «Бронзового Бомбардировщика» в их третьем поединке
Бокс Профессиональный бокс
19:43
Хантер: «Фьюри надерет Уайлдеру зад в третьем бою»
Фото: boxingscene.com

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-1, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans заявил, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) победит его соотечественника Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) в их третьем поединке, который состоится 9 октября.

«В этом бою я все еще склоняюсь в сторону Тайсона Фьюри. Многие цитируют мои слова о том, что он выглядел не очень хорошо, но Фьюри был лучше, и, как по мне, этого оказалось достаточно, чтобы победить Деонтея. К тому же Тайсон поднялся с канваса в первом бою.

Я действительно считаю, что у Фьюри есть преимущество в психологии, физике и навыках. Мне кажется, что он возьмет верх. Мне сложно поставить против лучшего боксера, тем более после того, что мы видели в первых двух боях. Надеюсь, что меня снова процитируют. Я считаю, что Тайсон Фьюри надерет Уайлдеру зад в третьем бою».

Тренер Деонтея Уайлдера вспомнил свои спарринги с Тайсоном Фьюри.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Майкл Хантер Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хантер: «С Джошуа нам следует ждать от Усика 12-раундового боя и демонстрации достойного бокса»
Хантер: «С Джошуа нам следует ждать от Усика 12-раундового боя и демонстрации достойного бокса»
Бокс Профессиональный бокс
18:55
Тренер Уайлдера рассказал о спаррингах с Фьюри
Тренер Уайлдера рассказал о спаррингах с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
17:35
Хантер: «Если Джошуа победит Усика в хорошем стиле, то я сниму перед ним шляпу»
Хантер: «Если Джошуа победит Усика в хорошем стиле, то я сниму перед ним шляпу»
Бокс Профессиональный бокс
12:00
Хантер не верит в бой с Уайтом: «Когда речь заходит о бойцах Хирна, я буду последним, с кем они подерутся»
Хантер не верит в бой с Уайтом: «Когда речь заходит о бойцах Хирна, я буду последним, с кем они подерутся»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 15:55
Фьюри самоироничным фото показал, каким он будет в трилогии с Уайлдером
Фьюри самоироничным фото показал, каким он будет в трилогии с Уайлдером
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 12:26
Хантер связывает отмену боя Пакьяо – Спенс с неудачами Эррола в спаррингах
Хантер связывает отмену боя Пакьяо – Спенс с неудачами Эррола в спаррингах
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 10:59

Новости: Бокс

Рассел: «Ригондо все еще опасен»
Рассел: «Ригондо все еще опасен»
Профессиональный бокс
21:00
Хантер: «Фьюри надерет Уайлдеру зад в третьем бою»
Хантер: «Фьюри надерет Уайлдеру зад в третьем бою»
Профессиональный бокс
19:43
Хантер: «С Джошуа нам следует ждать от Усика 12-раундового боя и демонстрации достойного бокса»
Хантер: «С Джошуа нам следует ждать от Усика 12-раундового боя и демонстрации достойного бокса»
Профессиональный бокс
18:55
Майки Гарсия дал прогноз на бой Ортиса и Каваляускаса
Майки Гарсия дал прогноз на бой Ортиса и Каваляускаса
Профессиональный бокс
18:15
Тренер Уайлдера рассказал о спаррингах с Фьюри
Тренер Уайлдера рассказал о спаррингах с Фьюри
Профессиональный бокс
17:35
Красюк: «Я работаю над боем Беринчика за пределами Украины»
Красюк: «Я работаю над боем Беринчика за пределами Украины»
Профессиональный бокс
16:55
Пакьяо: «21 августа будет жарко»
Пакьяо: «21 августа будет жарко»
Профессиональный бокс
15:55
Рассел – о срыве боя Спенс – Пакьяо: «Д*рьмо случается»
Рассел – о срыве боя Спенс – Пакьяо: «Д*рьмо случается»
Профессиональный бокс
15:15
Красюк: «Я весьма уверен в том, что у нас будет реванш с Джошуа»
Красюк: «Я весьма уверен в том, что у нас будет реванш с Джошуа»
Профессиональный бокс
14:33
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
30
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
8
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
9
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
27
Все новости