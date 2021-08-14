Тренер Уайлдера рассказал о спаррингах с Фьюри
Хантер: «Фьюри надерет Уайлдеру зад в третьем бою»
Американец уверен, что «Цыганский Король» победит «Бронзового Бомбардировщика» в их третьем поединке
19:43
Фото: boxingscene.com
Американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-1, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans заявил, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) победит его соотечественника Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) в их третьем поединке, который состоится 9 октября.
«В этом бою я все еще склоняюсь в сторону Тайсона Фьюри. Многие цитируют мои слова о том, что он выглядел не очень хорошо, но Фьюри был лучше, и, как по мне, этого оказалось достаточно, чтобы победить Деонтея. К тому же Тайсон поднялся с канваса в первом бою.
Я действительно считаю, что у Фьюри есть преимущество в психологии, физике и навыках. Мне кажется, что он возьмет верх. Мне сложно поставить против лучшего боксера, тем более после того, что мы видели в первых двух боях. Надеюсь, что меня снова процитируют. Я считаю, что Тайсон Фьюри надерет Уайлдеру зад в третьем бою».
Тренер Деонтея Уайлдера вспомнил свои спарринги с Тайсоном Фьюри.