Хантер: «Фьюри надерет Уайлдеру зад в третьем бою»

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Американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-1, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans заявил, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) победит его соотечественника Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) в их третьем поединке, который состоится 9 октября.

Я действительно считаю, что у Фьюри есть преимущество в психологии, физике и навыках. Мне кажется, что он возьмет верх. Мне сложно поставить против лучшего боксера, тем более после того, что мы видели в первых двух боях. Надеюсь, что меня снова процитируют. Я считаю, что Тайсон Фьюри надерет Уайлдеру зад в третьем бою».