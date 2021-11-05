Усик: «Мне все равно на соперников – я думаю лишь о своем ежедневном прогрессе»
Хантер нацелен на реванш с Усиком: «Я желаю стать абсолютным чемпионом мира»
Американец уверен, что украинец, в отличие от других именитых супертяжеловесов, не станет избегать поединка с ним
10:50
Майкл Хантер / фото - Getty Images
Топовый американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-1, 14 КО) надеется, что проведет реванш с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО), сообщает Sky Sports.
«Чемпионство Усика – это немного лучше для меня, ведь я не думаю, что кто-то из этих остальных ребят, кроме него, подерется со мной. Тот факт, что титулы находятся в руках Усика и могут там остаться, дает мне возможность сразиться за все пояса. Вот ради чего я здесь.
Я бы хотел драться с топовыми бойцами, заполучить в свой рекорд известные имена, но в конечном итоге я просто желаю стать абсолютным чемпионом мира. Я нацелен именно на это».
Александр Усик задумывается над боем против обладателя титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).