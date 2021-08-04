Хантер нокаутировал Уилсона в четвертом раунде

Майкл нанес первое досрочное поражение своему соотечественнику



Майкл Хантер / фото - boxingscene.com

На арене Hulu Theater в Нью-Йорке завершился вечер бокса от компании Triller Fight Club, главным событием которого стал претендентский бой по линии WBA в супертяжелом весе между Майклом Хантером (20-1-1, 14 КО) и Майком Уилсоном (21-2, 10 КО).

Хантер сразу захватил инициативу и после резвого старта проверил соперника ударом справа в область ребер. До конца первого раунда фаворит успел нанести еще пару таких ударов, дав Уилсону понять, что его ждет тяжелая ночь.

Во второй трехминутке Хантер продолжил наращивать преимущество. В один момент он даже поднял вверх руки, призывая оппонента идти в атаку. Хантер завершил раунд серией попаданий, но слишком увлекся, из-за чего рефери сделал ему замечание насчет удара после гонга. Третий раунд также прошел под контролем Хантера. Он выбросил серию из трех ударов, заставив Уилсона отступать. В концовке фаворит здорово попал справа по корпусу.

В следующем раунде Хантер потряс Уилсона правым оверхендом, а затем завершил атаку еще одним ударом справа, отправив соперника на канвас. Рефери увидел, что Уилсон серьезно потрясен, и дал отмашку.

Таким образом, Майкл Хантер победил Майка Уилсона техническим нокаутом в четвертом раунде.