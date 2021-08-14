Хантер: «С Джошуа нам следует ждать от Усика 12-раундового боя и демонстрации достойного бокса»

Американский супертяжеловес предсказал, как украинец будет действовать в бою с AJ

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Экс-соперник Александра Усика (18-0, 13 KO) американец Майкл Хантер (20-1-1, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans рассказал о своих впечатлений от выступлений украинского боксера после перехода из первого тяжелого в супертяжелый вес, а также предсказал, как бывший лидер крузервейта будет действовать в бою с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Усик ничем не удивил меня после перехода в супертяжелый вес. Я не увидел ничего положительного. Есть несколько вещей, которые стали для меня неожиданностью. Я думал, что он будет немного лучше, а так в отношении Усика нет никаких секретов. Александр - очень эффективный, выносливый боец. Усик пытается работать сверхурочно, он из тех боксеров, которые долго держатся. Так что нам следует ждать от него 12-раундового боя и демонстрации достойного бокса. Я думаю, что Джошуа приложит максимум усилий, чтобы сделать некоторые раунды тяжелыми для Усика. Александр внесет определенные коррективы и, возможно, будет даже более осторожным, чем в стартовых раундах. Но я вижу, что этот поединок дойдет до судейского решения».

Майкл Хантер отдаст должное Энтони Джошуа, если британец без проблем разберется с Александром Усиком.